Veo en lo de Ignacio Casas que se han reunido en Jerez los cónsules honorarios de la provincia de Cádiz bajo ese eufemismo llamado "cuerpo consular", expresión muy divertida. A mí me interesa el cuerpo de Scarlett Johanson, pero eso que llaman "cuerpo consular" no me excita lo más mínimo. Encima falta el cónsul de Rumanía.