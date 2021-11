Cuba libre

Coincidiendo con la llamada hecha por el grupo opositor cubano Archipiélago para pedir la liberación de los detenidos en julio por haber participado en las manifestaciones por la democracia, un grupo de unos 20 gaditanos se reunieron frente al busto de José Martí en la Alameda. Martí, por cierto, al que reivindican los demócratas cubanos. Ese grupo, convocado por el Partido Comunista, pedía el fin del embargo a Cuba. Ni una sola palabra para los cubanos forzados a salir al exilio (dos millones), ni una palabra para los cubanos que viven en la Isla y sufren carestía y represión. Fin del embargo. Bueno, está bien, me parece perfecto el fin del embargo que aplica únicamente los EE.UU. y además es parcial. No es que Cuba no le pueda comprar a EE.UU. ningún producto, es que debe pagar al contado por los pollos que le compra a los granjeros de Arkansas, por poner un ejemplo verídico. Por supuesto, Cuba puede comerciar con el resto de países del mundo solo que no tiene divisas para pagar lo que debe comprar ya que el país no produce lo suficiente para alimentar a su población. Hasta eso del embargo es una excusa absurda.

Uno debe querer para Cuba lo mismo que para España: prosperidad, libertad, empleo, vivienda. Si lo que pretende el PCE es que en España se viva como en Cuba, van listos. Y si piensan que Cuba es el paraíso solo deben irse allí a vivir una temporada, verán lo rápido que se vuelven cuando tengan que hacer colas de horas frente a la bodega para tener algo de arroz, frijoles, azúcar y pan. Olvídese de la ropa o de otros enseres domésticos básicos. Es cierto, en Cuba hay muchos médicos , cuyo título solo es reconocido en algunos países africanos. Un sistema sanitario dual: hay médicos para la población, sin medicinas ni insumos básicos. Unos hospitales para los dirigentes políticos del PCC y sus familias.

Y por supuesto, un país donde no hay elecciones, no hay partidos, no hay sindicatos, no hay prensa libre ni independiente, solo la propaganda que hace el Gobierno y el PCC a través de la televisión y los pocos periódicos que se publican. El que disiente, a la cárcel, al Combinado del Este o a 100 y Aldabó, a ser tortura y maltratado.

Estos chicos que se juntaron ayer en la Alameda son unos inconscientes y unos ignorantes que no saben nada de cómo viven los cubanos. Lo peor es que había algún concejal del Gobierno Municipal de Cádiz entre los presentes.