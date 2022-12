Cossi o Cossi por Manuel López Sampalo

Lo de Kichi en 2015 fue fruto de la voluta o del viento revolucionario que, de fenicios a romanos, le da en la cara a este pueblo. Sumado a que el aún alcalde se subió a la ola populista que en esos años sumergió al país, de Pontevedra a Huétor Tájar, como un tsunami. Y de la que hoy todavía el anegado pueblo no se ha recuperado.

Sin embargo, refrendar a José María González en su segunda legislatura fue el acto más conservador que han podido llevar a cabo los gaditanos en este último lustro. Diría que reaccionario. No hay nada menos arriesgado que mantener el estatus quo. Y la gente de Cádiz vota por inercia: y Kichi, el hombre, ya estaba allí, y lo único que había revolucionado era la báscula y su fondo de armario. ¿Existe un lema más conservador que el de «Mantengamos lo que ya estaba ahí»?

Y sí, Cádiz, grosso modo, se ha quedado en una ciudad de perros, de ricos y de viejos ‒entiéndanme‒. ¿Y no son acaso la vejez y la riqueza los mayores enemigos de la revolución y las carreteras principales que conducen a la conservación?

Pues eso, apenas quedan potenciales votantes de la izquierda o de movimientos populistas en la ciudad‒«Los experimentos con gaseosa», diría un gaditano medio‒. Los jóvenes de Cádiz, si no se han ido a Madrid o al extranjero, están empadronados en Puerto Real, Chiclana, San Fernando o Jerez. Y los currelas de la Bahía, más de lo mismo, 'emigraron' al Río San Pedro o al Barrio Jarana.

Kichi se nutrió del voto de esos 10.000 gaditas irreductibles, muy vinculados al carnaval de calle, de ese peronismo caletero que no abandona la almendra del Casco Histórico y La Viña pese a que tengan que vivir en pisos más apuntalados que un andamio, con más humedad que en la piscina de olas del Aqua Sherry, con menos metros² que una casa del Monopoly y con un alquiler más alto que el ego de Pedro Sánchez.

Además, que se enfrentara a candidatos con menos carisma que un calamar y menos atractivo que un veraneo en Puertollano, ayudó bastante. Pero en 2023 Kichi ya no estará y, por tanto, los contadores de todos los partidos se ponen a cero ‒incluido el de Adelante, a pesar de tener un buen candidato en David Delacroix‒. No está de más recordar que en democracia, en Cádiz, la única vez que no se presentó a las municipales el hasta entonces regidor ‒lo hizo Fermín Moral por Carlos Díaz‒, el partido saliente se la pegó y el PP obtuvo una absoluta que le duraría cuatro lustros.