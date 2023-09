Cosas pequeñas. Por Fernando Santiago

El domingo pasado decía el alcalde en este periódico que se iba a dedicar tanto a las cosas grandes como a las pequeñas. Eso de las “cosas pequeñas” me recuerda a los “temas chungos” que dijo María Romay hace ahora ocho años. Como el día tiene solo 24 horas y el alcalde es además presidente provincial del PP, veo complicado que se haga cargo de si hay una meada de perro en una calle, si una señal de tráfico se ha doblado o si hay un adoquín hundido en tal lugar. Digo más: para eso están los concejales, tipo el Teru, que parece haberle cogido gusto a interactuar en X ( el artista antes llamado tuiter) con los vecinos cada vez que hay una queja. Aunque tengo para mí que hasta que no cojan velocidad de crucero el alcalde lo decide absolutamente todo. Bruno ha tenido la suerte de encontrarse con unas cuantas cosas que le ha dejado Kichi en marcha: 18 millones en la caja , un préstamo ya pedido de otros 48, el expediente para construir unas cuantas viviendas, el nuevo contrato de limpieza , la Regata, la Sail GP y el festival de series. No está mal para tenernos entretenidos hasta final de año. El alcalde, en cambio, se ha encontrado un marrón con 20 años que depende de la Junta de Andalucía donde , por si fuera poco, están los suyos: Valcárcel, Hospital y Ciudad de la Justicia. Por ahora la dinámica de los consejeros del PP es pegarle patadas al balón palante, en plan Javier Clemente (del Athletic como él), patapún parriba. Que si hay que hacer no sé qué papel para el hospital, que estamos estudiando Valcárcel, que la Ciudad de la Justicia empezará dentro de dos años. Y eso que el PP lleva en la Junta cinco años, para Málaga no ha habido papeles que pedir ni dinero que buscar, lo que haga falta, gloria bendita. Para Cádiz todo son excusas y dilaciones. Seguramente dentro de 4 años a Bruno se le juzgará por si ha conseguido los tres proyectos de la Junta. Luego está la relación puerto-ciudad, que por ahora solo tenemos la versión de Teófila Martínez en su condición de editora de vídeos, una especie de Spielberg virtual que nos pinta un futuro lleno de lucecitas de colores, arbolitos, aparcamientos y chiringuitos, como llevamos viendo desde antes de que la presidenta-editora de vídeo de la Autoridad Portuaria se ocupara de estos asuntos. Hasta el momento desconocemos proyectos propios de Bruno, qué idea de ciudad tiene, qué grandes proyectos va a poner en marcha. Teófila supo coger ideas de otros y llevarlas a cabo como si fueran propias: los terrenos ociosos de astilleros , el Palacio de Congresos y el nuevo puente de Carlos Díaz, el soterramiento y el Bicentenario de IU, Con la tenacidad que le caracteriza hizo que se llevasen a cabo. Estamos a la expectativa. Atentos.