Coronación canónica

Vaya por delante que no soy creyente , que es la frase sencilla para decir que soy ateo. No creo en ningún ser superior, en ninguna divinidad, no creo que ninguna imagen represente nada más que la propia imagen, todo eso se llama pensamiento mágico. La fe es un don y yo no lo tengo. Quien lo tenga, pues que lo ejerza. Quien crea en un dios, en vírgenes, en santos y demás, pues hace muy bien en seguir las reglas de la religión a la que pertenece, con la única salvedad de que debe comprender que haya gente que crea en otra cosa o no crea en nada, por lo que debe actuar sin imponer, sin usar el dinero o los medios públicos. La administración debe abstenerse de participar en nada que tenga que ver con la religión, para que así todos los ciudadanos, tengan la creencia que tengan, vivan igual de integrados en la sociedad.

En segundo lugar , las procesiones tal y como las conocemos en Cádiz, no me dicen nada como espectáculo ni como tradición. Comprendo que haya gente a la que le guste ver procesionar imágenes y que salgan a la calle como un espectáculo gratuito a ver pasar imágenes acompañados de bandas de música y toda la parafernalia del caso. Hay gente que le gusta. A mí me aburre. Es probable que lo que a mí me guste le aburra a muchos otros, o que sean mayoría los que disfrutan con las procesiones. Da igual. Yo no.