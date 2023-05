Contratos municipales

Ahora van a modificar el contrato de concesión del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad, después de siete años que se han llevado para adjudicarlo. Se avisó que hacía falta otro contenedor para la fracción orgánica y que los vehiculos debían ser eléctricos, pero ni caso. Lo mismo se puede decir de los autobuses: para qué poner híbridos cuando en todas las ciudades los están poniendo eléctricos. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Luego todo son cantos a la participación y transparencia. Incluso tienen a un tipo que se llama a sí mismo "politólogo" dedicado a la transparecencia, para al final no dar información de nada.