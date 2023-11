Hoy se reúne el Consejo de Administración de Onda Cádiz para empezar los nombramientos que ha pactado José Carlos Teruel "El Teru" con Autonomía Obrera. Se va nombrar a Miguel Velasco como director de contenidos para lo que le van a poner un plus de mil euros al mes. Enhorabuena. Van a sacar a concurso el puesto de gerente por 62 mil euros al año, gasto que antes no había en Onda Cádiz porque estas funciones y las anteriores las acumulaba Carmen Morillo. Se mantiene en sus puestos a Mirian Peralta y Fátima Sánchez. Se le rebaja de categoría y de emolumentos a Enrique Miranda , con lo que se perpetra la venganza de AO. Se le conceden algunos poderes a Joaquín Castro "Pope" que, a pesar de ser del PP, no debe ser de los que mandan en el partido porque no han tenido a bien nombrarle gerente.