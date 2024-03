Congreso de la Lengua. Por Fernando Santiago

Dentro de 23 días se cumplirá un año de la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española cuya imagen más significativa, que quedará para la historia, fue la de Felipe VI tocando el cajón peruano frente al Falla, que le ha valido a Pelu de Vicente un merecido Premio Andalucía de Periodismo. Se dio cita en Cádiz lo mejor de las letras en español provenientes de 30 países diferentes. Desde días antes de que comenzase el Congreso entidades de Cádiz organizaron todo tipo de actividades en sus ámbitos respectivos: el Cádiz CF, la Confederación de Empresarios, la Zona Franca, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Colegio de Médicos, la Universidad, Cajasol, la Asociación de la Prensa, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y muchas otras que seguro se me olvidan. La ciudad se volcó en un evento que tuvo un caráter académico, científico y cultural, situó a Cádiz en el mapa iberoamericano que nos hizo recordar a todos el Bicentenario de la Constitución del 12. Quedamos para el recuerdo al nivel de Córdoba(Argentina), Cartagena de Indias, Panamá y muchas otras de más población que la nuestra. Fue un esfuerzo singular que hubo de completarse en tres meses, desde que a finales de 2022 el director del Instituto Cervantes preguntase si Cádiz se podía hacer cargo del Congreso ante la imposibilidad de celebrarlo en Arequipa, hasta el acto solemne de apertura en el Falla. Por cierto, queda pendiente la declaración a Luis García Montero como hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, como se comprometió el anterior ayuntamiento. Si no hubiera sido por la decisión de Luis no hubiera venido a Cádiz.