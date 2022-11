Confluencia

Si Ganar Cádiz y Adelante Andalucía no van en una misma candidatura se pegarán un castañazo ambos partidos y por extensión cualquier posibilidad de gobierno de la izquierda. Vale, Ganar Cádiz comenzó con mucha soberbia, como si ellos tuvieran en la caja fuerte la fórmula mágica del futuro de la izquierda, esa superioridad moral a la que nos tienen acostumbrados. Los de Adelante Andalucía están eufóricos, a la vista del acto del lunes pasado, pero por mucho patriotismo de partido que quieran expresar, si no van junto con sus actuales socios, la debacle será mayúscula. Eso requiere negociar, hablar, limar asperezas. Que no se crean los concejales que pertenecen a Adelante Andalucía que van a ir todos en puestos destacados para salir concejales. Cuando se negocia, hay que ceder, y si quieren poner a David de la Cruz de número uno, pues se tendrán que dejar algunos pelos en la gatera, como es normal.