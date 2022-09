Conexión ciclista con Puerto Real

En contra de lo que opina la Asamblea Ciclista y Ecologistas en Acción, yo creo que por el Puente Carranza no cabe un carril bici sin poner en peligro a ciclistas y conductores. En cambio hay una plataforma reservada den el nuevo puente que se hizo para un tranvía que tardará años en hacerse, si es que alguna vez llega, el de Chiclana solo ha tardado 20 años. Lo natural es usar esa plataforma reservada, aunque haya un tramo con pendiente pronunciada. No costaría nada y ayudaría a mucha gente que quiera ir a Puerto Real. Como todas las cosas lógicas y naturales, no se hará nunca.