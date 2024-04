Me parece repugnante todos aquellos que se dicen de izquierdas, que dan lecciones de moral todos los días, pero no son capaces de condenar el ataque de Irán a Israel. Gente indecente, vomitiva. Gente que no condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre y ahora se envuelven en la bandera palestina. Para tener la boca grande hay que tener el culo limpio. Primero denunciar la ocupación israelí de los terrenos palestinos, luego condenar el ataque de Hamás con el asesinato de 1.200 personas, la violación de mujeres y la toma de rehenes, luego condenar la represalia inmisericorde de Israel con la matanza de 35 mil palestinos indefensos, luego el ataque de Israel al consulado de Irán en Damasco y ahora el ataque de Irán a Israel. Por ese orden. No puede ser que si se ataca a Israel está justificado, los 300 drones y misiles iban dirigidos a personas indefensas y traerá consecuencias para todos.