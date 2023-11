Mercedes Colombo está muy contenta de haberse conocido según se desprende de la entrevista en este periódico. Todo lo hace bien la Junta de Andalucía. Ha copiado el eslogan del PSOE gaditano y, según dice, han conseguido que la ciudad funcione. Igual esta mujer la recogen en coche oficial en la calle Zaragoza porque yo no noto cambio sustancial en la ciudad, aparte de la intensa agenda social del alcalde y los concejales. Los del PP están en todos lados, casi siempre en grupo, a diferencia de lo que hacía el Kichi y compañía que no iban a nada. Sin novedad en los tres grandes asuntos: ni hospital, ni ciudad de la justicia ni Valcárcel. Todo es un ya veremos, un patapún parriba. La ciudad sigue igual de sucia, llena de churretones. El problema somos los gaditanos, por más dinero que se gaste el Ayuntamiento la única solución es que los gaditanos nos comportemos, lo que no parece que vaya a ocurrir. Aparte de que cuantos más perros, más porquería.