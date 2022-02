Ayer hubo elecciones en la demarcación de Cádiz del Colegio de Periodistas con una sola candidatura. Según la foto son 12 personas, la mayoría buena gente y buenos compañeros, algunos incluso amigos. Hay un par de indeseables, pero ocurre en todo grupo humano, no es preciso ni señalarlos ni mencionarlos siquiera. Nunca vi clara la necesidad de una entidad que represente a los periodistas porque ya están las veteranas asociaciones de la prensa. De hecho el Colegio de Periodistas no sirve para nada diferente de una asociación porque no es una entidad habilitante para el ejercicio de la profesión, como ocurre con los médicos, los arquitectos o los abogados, o como ocurre con los periodistas en algún país europeo. En España no ocurre eso.

Aprovecho para contar una batallita, otro día contaré más: Hará 15 años me eligieron presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas a propuesta del que terminaba su mandato y presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Santiago Sánchez Traver. Yo estaba jugando al fútbol en ese momento. Llegué al terminar la reunión y los amigos presentes (de Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Hueelva) me insistieron tanto que no me resistí. Lo único que querían es que yo sacase adelante el Colegio de Periodistas, un empeño de la FAAP desde hacía años, rechazado siempre por la Junta de Andalucía. Me puse a ello, para lo que recabé el apoyo de María José Gómez Biedama, a la que propuse como secretaria de la FAAP. Tuvimos reuniones con varias consejeras de Justicia (Evangelina Naranjo, María José López) con la directora general de la que dependían estos asuntos, Malu García Juárez. Y no había manera de que la Junta diera su brazo a torcer: los servicios jurídicos decían que era inviable el colegio porque no se pueden poner requisitos para el ejercicio del periodismo ya que atenta contra la Constitución, así nos decían. Incluso nos reunimos con el presidente Chaves en presencia varios viceconsejeros y del portavoz del Gobierno, Enrique Cervera. A pesar de que Chaves dio la orden, aquello no prosperaba. En 2010 nombraron a Luis Pizarro consejero de Justicia, que a su vez nombró viceconsejero a José Antonio Gómez Periñán, El Piri. Dos amigos que se encargaron de desbloquear el proyecto. Un año después dimitió Pizarro y nombraron a Paco Menacho, con Juan Ortuño de jefe de gabinete, otros dos buenos amigos, que terminaron de tramitar el proyecto, aprobado en última instancia por el Parlamento de Andalucía. Gracias a Pizarro, Menacho y demás se pudo aprobar el proyecto. Gracias al trabajo constante de María José Gómez Biedma, se pudieron recoger las firmas necesarias. Esa es la historia del Colegio. Los que ahora tienen cargos rimbombantes deben saber de dónde vienen esos cargos y la entidad que representan. No espero que nadie me dé las gracias, hice lo que me pidieron gracias, sobre todo, a unos amigos. Al menos que se sepa la historia.