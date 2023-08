Colegio Luis Rubiales. Por Fernando Santiago

Soy muy partidario de todas esas propuestas sobre política nacional e internacional que presentan los partidos para su debate en el pleno del Ayuntamiento, algunos concejales que no saben dónde está el “divino y umbrío callejón de Soto”, como decía Quiñones, les encanta debatir sobre política internacional, a beneficio de inventario. El apoyo al Sahara es un clásico, Oriente Medio es reiterativo porque en esa zona siempre hay conflicto y apoyar la causa palestina da mucho prestigio en según qué ambientes. De un tiempo a esta parte la guerra de Ucrania da mucho juego para los concejales aprendices de politólogos, de manera especial declarar a Putin malo malísimo, como hacen muchos periódicos. A uno le cabe pensar qué dirá Putin ante un acuerdo en ese sentido del Ayuntamiento de Cádiz, o qué dirá la Casa Real de Marruecos cuando les llegue un acuerdo gaditano de apoyo al pueblo saharaui. En esos debates de política nacional e internacional Adelante Izquierda Gaditana lleva uno de repulsa a la actitud de Rubiales. Supongo que el propio expresidente de la Federación, el Consejo Superior de Deportes, la UEFA y la FIFA contendrán el aliento ante el acuerdo que pueda adoptar el Ayuntamiento, seguro que el Caso Rubiales dará un giro espectacular después de que la Corporación Municipal de Cádiz se pronuncie. The New York Times llamará para sacar una declaraciones “Cádiz contra Rubiales”. Como cualquier persona de bien, detesto la actitud del que fuera presidente de la RFEF, me sentí identificado con la pancarta que sacaron los jugadores del Cádiz en solidaridad con Jenni Hermoso , otra cosa es que los jugadores no sacaron nunca nada sobre Rubén Castro, Santi Mina, Benzema, los jugadores del Eibar, los de la arandina o Dani Alves , pero no por ello vamos a menospreciar ese gesto solidario. Lo mismo podríamos decir de quienes gritaban en el Nuevo Mirandilla “Rubiales dimisión”, muchos de ellos entraron y salieron del Estadio por una puerta que lleva el nombre de un ídolo del Cádiz condenado por abusos sexuales. Qué decir de Lola Cazalilla y Lorena Garrón que cuando mandaban en Cádiz guardaron silencio cuando le pusieron a un colegio el nombre de un autor condenado por maltrato. Se ve que los comparsistas y los futbolistas están al margen de cualquier reprobación, es más fácil criticar a Rubiales que a un ídolo local, Rubiales no tiene seguidores en Cádiz, no es autor de carnaval ni dio tardes de gloria en el Carranza. Pequeñas contradicciones sin importancia. Putin, Rubiales, Mohamed VI serán siempre malos del día o aparecerán en negativo. De todas formas , se decida lo que se decida, no se van a enterar de lo que digan en San Juan de Dios.