¡Cofrades a la calle!

Como en todo grupo humano en las listas del PP hay buenas personas y malas personas, hay gente competente junto con incompetentes. Es la vida misma, pasa en todos los partidos. Dijo una vez Paco de Lucía que él no militaba en ningún partido porque no podía llamar compañero a alguien con quien podía compartir algunas ideas pero con quien no tenía nada que ver en lo humano. Ya he escrito muchas veces que Bruno es un tipo extraordinario. A Cossi le conocí cuando tenía 18 años y era la estrella del Santo Cristo que entrenaba Javi El Peruano, jugaba con nosotros en el extinto Pabellón Portillo. Hace 32 años. Una persona inteligente, culta, con sentido del humor, se me hace raro todavía verlo ahí. También Juancho y Maite Negrotto son buenas personas, a pesar de que esta última le ganó un pleito a la APC.