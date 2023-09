El Club de la Comedia

Así calificó Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados en su sesión de ayer. Esa descalificación global a la representación de la soberanía popular tiene unos aires franquistas que tiran para atrás, más aún cuando si había allí una farsa la había provocado él al presentarse a una investidura sabiendo que no tenía los votos, no porque hubiera renunciado a buscarlos, sino porque si negociaba con PNV o Junts perdía los de Vox. Jamás hubiera tenido mayoría para ser investido. Lo sabía, como se desinfló el globo tan pronto, montó el espectáculo del domingo. Cosa diferente es la cantidad de datos falsos que suele utilizar Feijóo, se ha convertido en una costumbre: no han aumentado los allanamientos, el PP no subió el salario mínimo por encima de la inflación, no ha subido la pobreza ni el paro juvenil en los últimos cinco años. Si ofrece datos falsos es difícil creer el resto. El drama para los votantes conservadores de España es que prefieren a Isabel Díaz Ayuso porque se han dado cuenta que con Feijóo no alcanzarán nunca el gobierno.