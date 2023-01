Lo de Cibeles

Me parece fantástico que quienes estén contra el Gobierno o contra medidas concretas del Gobierno se manifiesten, en eso consiste la democracia: quienes forman una mayoría gobiernan y quienes están en minoría expresan sus discrepancias. Ahora bien, da la casualidad de que siempre que gobierna el Partido Socialista sale la gente a la callle a pedir que se vaya, lo hiciero con Felipe González, con Zapatero y ahora. Dicen elecciones anticipadas:¿y si en esas elecciones vuelven a perder?¿se repetirían hasta que ganase el PP? También forma parte de la democracia la aceptación del resultado electoral, cuando el PP gana en Andalucía y cuando el PSOE gana en España. Manifestarse contra el resultado electoral dice poco del espíritu democrático de quien lo hace. Vale, a mí no me gustan nada las concesiones al independentismo, detesto la eliminación de la sedición, los indultos y todo lo demás, no soporto que negocien bon Bildu, los ministros de Podemos se dedican a hacer el gilipollas(perdón por la expresión) en lugar de gobernar para la mayoría. Pero la política social y económica del Gobierno ha sido todo un éxito en cualquier parámetro que se mire: empleo, pensiones, inflación, aumento del PIB, cobertura social. Son innegables ambas cosas. Y en todo caso, es legítimo gobernar hasta que corresponda según la Constitución que dicen defender quienes se manifstaban en Cibeles(no pudieron elegir mejor plaza).