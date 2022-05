El Chaquetilla metido en líos

Uno de los episodios que más ha sorprendido a la UDEF es que el asesor del Gabinete de la Consejería de Salud, Guillermo González Pérez, pudiera ser «alertado» por el propio viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, en varias comunicaciones por WhatsApp, llamadas de teléfono y en una reunión, incluso en días festivos. Durante los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2020, Sanz se puso en contacto con Guillermo sin siquiera haber hablado antes con Félix Guerrero, el empresario asturiano denunciante del asunto, y sin haberse acordado la incoación de un expediente de actuaciones previas instruido por un funcionario. Después de este contacto, González Pérez borró los correos electrónicos.

Esto último, en cualquier administración pública, hubiera sido lo correcto, al estar presuntamente implicado un empleado público y existir un denunciante al que el instructor podía tomar declaración como paso previo, levantando un acta. Sin embargo, el expediente no se acordó abrirlo hasta el 4 de diciembre de 2020, lo cual debería ser explicado con todo detalle, pues todo este cúmulo de despropósitos parece un intento de ocultar cualquier prueba que pudiera incriminar a algún cargo del PP o perjudicar al partido gobernante en Andalucía.

El pasado día 2 de febrero, como consecuencia de las investigaciones realizadas por la UDEF y el Juzgado de Instrucción, se procedió a la detención de los hermanos Manuel y Ana María García Gallardo, así como de Cristina Romero Morenilla, al descubrirse su participación en los hechos denunciados a la Junta por el empresario asturiano de la empresa Harmonium Healthcare, Félix Guerrero, al que propusieron incrementar en 5 millones de euros el presupuesto de unos maletines de test PCR para venderlos al SAS.

Cristina Romero fue detenida por dicha unidad en la puerta de su domicilio, siendo informada de los hechos que se le imputan y derechos procesales, siendo trasladada a las dependencias policiales para tomarle declaración y posterior puesta a disposición judicial. Se negó a declarar, prefiriendo hacerlo en sede judicial, y denegó el requerimiento de la UDEF al volcado o copiado de la agenda de teléfonos de contacto que conste en el terminal telefónico que le fue intervenido.

La UDEF interviene la agenda de Cristina Romero, destacando lo siguiente:

-Su relación con otras sociedades vinculadas con los hermanos García Gallardo, como son Kodysa Europa SL, Quality Foods, Demeter Patrimonium, Brassica, Avícola del Caribe SA (conocida también por Avicaribe).

-En relación con la sociedad Avicaribe, fechado el 06/05/2020, se hace mención a la compra de 30.000 test rápidos adquiridos por un precio de 7,30€ por unidad y vendidos por 17,90€ + IVA por unidad.

Cristina Romero es una conocida empresaria gaditana. Según indica en la red social Linkedin, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Cádiz. Asimismo, es vocal del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y vocal de la Cámara de Comercio desde 2019. Recientemente fue nombrada por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, como miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía (BOJA de 23-11-2021).

De su trayectoria profesional resalta haber sido directora financiera de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz, de 1999 a 2005; directora de Programas del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF) desde 2005 a 2011, durante la etapa de Teófila Martínez (PP) como alcaldesa; y consejera delegada de la empresa Carbures (fue propuesta por una agrupación de accionistas con una representación del capital superior al 18%). También ha ocupado u ocupa los puestos de consejera en las empresas Avícola del Caribe (vinculada a los empresarios Manuel y Ana María García Gallardo), Torrot Electric Europa, BBD Biophenix, SL y Univen CapitalSA SCR, así como de secretaria de los consejos de administración de Carbures Mobility y Bioorganic research and services.

Después de los primeros contactos entre Ana María García Gallardo y el empresario Félix Guerrero, producidos tras remitir este la información sobre su producto a Elías Bendodo, Félix recibe el sábado 19 de septiembre de 2020 un mensaje de WhatsApp de Cristina Romero para informarle del posible éxito del contrato y necesidad de presentar presupuesto a la Junta y quedan en llamarse para concretar las condiciones (según transcripción del mensaje aportada por Félix a la UDEF).

Al día siguiente, domingo 20 de septiembre de 2020, se celebra una videoconferencia entre Manuel García Gallardo, Cristina Romero, Ana María García Gallardo y Félix Guerrero, para tratar características del producto y su validación. De las transcripciones realizadas por la UDEF de la Policía Nacional del audio grabado por Guerrero, destaca que Manuel García dice en la conversación que su contacto en la Junta es el «jefe del gabinete», Guillermo González Pérez. Sin embargo, este empleado público era un asesor del gabinete del consejero de Salud, Jesús Aguirre, de su confianza, que fue cesado el 10 de diciembre de 2020, algo incomprensible por el tiempo transcurrido desde que Félix alertó el 22 de septiembre de 2020 a Elías Bendodo del asunto, como se verá más adelante.

Igualmente, dice Manuel García en la videoconferencia que no tienen presupuesto asignado porque es una compra urgente, pero que quiere un incentivo «para ellos». Manifiesta también que Guillermo no está solo en este invento y alude a la operación realizada en el mes de abril donde dicen se pasaron con la comisión, subiéndola al doble de lo ofertado, y que Guillermo actúa con autorización de arriba. Félix pregunta si en la oferta económica debe incrementar la comisión y a cuánto asciende y Manuel García le dice que no, que les envíe la oferta sin comisión y ellos se la reenvían a la consejería para que determinen el incremento oportuno.

Igualmente ha sorprendido que el lunes 21 de septiembre de 2020, la subdirectora de Compras y Logísticas de los Servicios Centrales del SAS, Salud Rivero León, llamara por teléfono a las 15:23 horas a Guillermo, el asesor del gabinete de la Consejería de Salud, y que hablaran durante 12 minutos. A las 20:51 horas del mismo día, Félix Guerrero remite un correo a Ana María García con su oferta por 19.454.430 euros.

El martes 22 de septiembre de 2020 es clave en este asunto, pues se cruzan varias comunicaciones:

-12:07 horas: José Antonio Barrera, sobrino de los hermanos García Gallardo, llama por teléfono a Guillermo (asesor de la Consejería de Salud).

-13:15 horas: Manuel García remite a Félix un correo, con copia a Cristina Romero, con la oferta incrementada hasta los 24.457.125 euros, es decir, incrementada en 5 millones de euros. En el correo indica que la oferta con los precios incrementados debe remitirla por correo a María Jesús Pareja (entonces gerente del AGS Sur de Sevilla y del Hospital de Valme) con copia a Guillermo y copia oculta a él.

-Cristina Romero remite un mensaje de WhatsApp a Félix, «informándole de que ya tiene la oferta de 24.457.125€ visada o aprobada por Guillermo González y que debe enviarla y poner copia a alguno de los miembros de Makphar y a Guillermo«, dice el atestado con arreglo a la transcripción realizada por Félix Guerrero.

–Cristina Romero remite otro mensaje de WhatsApp al tardar Félix en presentar la oferta incrementada de precio. Le dice que le va a llamar, porque mañana es fiesta en Sevilla y querrían la oferta hoy, y que por favor la llame, dado que «podemos perder el contrato».

-Llamada telefónica de Cristina Romero a Félix, de 10 minutos de duración. En esta llamada insiste a Félix en que debe presentar la oferta ya. Este se resiste a hacer esa oferta y dice «…yo creo, entre nosotros, y díselo a Manuel… no hay por donde cogerlo, ¿eh? Es decir…». Y sigue diciendo: «…Yo creo que al final no sé este Guillermo qué pretende, pero que esto es un acto delictivo. Delictivo totalmente. Es decir, en una factura de 19 millones que ustedes sin hacer nada, reciban 5 millones de euros…».

Y más adelante le dice Félix: «…Cristina, ya nos conocemos, colaboraremos en mil cosas, ¿eh? Pero no deberíamos entrar en este juego de alguien, de alguien… yo te digo… de usurero, que quiere estafar en un problema de la Junta de Andalucía, de España, con lo mal que lo está pasando la gente, que alguien se lucre con 5 millones de euros. (…) pero ¿vosotros sabéis quién está detrás de todo esto? Porque yo creo que esto es una punta del iceberg. Entiendo que el Guillermo éste ¿tanto, tanto poder tienen en la Junta?».

Y Félix le insiste a Cristina en saber quién está detrás de todo esto:

– Félix: «¿Qué no sabéis quién son?»

– Cristina: «Es que por teléfono…por eso te llamo muchas veces por WhatsApp (ríe).» (…)

– Félix: «O sea, y… o sea, que esto tú pones una denuncia en Fiscalía y cae todo el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía. Te lo digo sinceramente».

– Cristina: (silencio).

Más adelante Félix dice que no va entrar en ese juego y que hará una oferta en escalado (según número de unidades del producto), y que pueden realizar operaciones juntos, pero no de ese tipo. Y le contesta Cristina: «No… no, exacto. No tan exagerada». Y más adelante reitera: «Exacto. Sí, sí… que no… que no puede ser tanto.»

– Posteriormente, hay otra llamada entre Cristina Romero y Félix, de dos minutos de duración:

-Cristina: «…Dice Manuel que sí, que la verdad es que mañana va a aprovechar y se va a tomar un café con él, y le va a decir que esto… que… que va a ser peor para todos…».

-Félix: «Hombre».

-Cristina: «Y que va a reconducirlo que… como mucho se conforme con un 15«…

Finalmente, el mismo día Félix llama por teléfono a Elías Bendodo y hablan unos 34 minutos. En esta conversación le relata lo ocurrido y le informa de las prestaciones del producto. En la conversación identifica a María Jesús Pareja Megía, a Guillermo (el asesor de Gabinete) y al intermediario Manuel García, diciendo de este que es un empresario de Jerez condenado. Que, según estos empresarios, esta operación con la Junta sólo puede realizarla a través de ellos y que sólo ellos podrán enviarla a Guillermo (y le explica que es asesor del Gabinete y le facilita el correo electrónico), responsable de la aprobación. Félix le pide instrucciones a Bendodo, siendo testigo de la llamada Antonio Sanz (iban en un vehículo juntos). Según un atestado posterior de la UDEF, Manuel García tenía en su agenda dos números de teléfono de Antonio Sanz.

María Jesús Pareja era entonces la directora gerente del AGS Sur de Sevilla y coordinadora autonómica de Laboratorios Clínicos del SAS (según parece, nombrada por una resolución de febrero de 2020). Era quien se encargaba de realizar las validaciones de productos para analíticas. Ha sido cesada de su cargo en enero de 2022, sin que de momento se conozca la verdadera causa.

El miércoles 23 de septiembre de 2020 era fiesta local en Sevilla, por traslado del día festivo de la Feria de Abril. Sin embargo, se producen varias comunicaciones:

-Conversación entre Félix y Cristina Romero: aquél le dice que no entiende que la comisión sea mayor que su beneficio (15%). Cristina dice que cuesta entenderlo, pero que funcionan así y, si no, entran otros; que al ser un producto innovador puede justificar el margen y que los intermediarios facturarán la cantidad utilizando varias sociedades con conceptos razonables: «Las cosas hay que hacerlas bien… Todos asumimos riesgos«. En la conversación, Cristina pone en duda a María Jesús Pareja, diciendo que «no es de fiar» para los miembros de la Junta que están detrás de la operación, los cuales no quieren que se entere del incremento de la oferta: ella lo validará técnicamente y Guillermo se encargará de la parte económica.

–10:38 horas: Manuel García remite correo a Félix, con copia a Ana María García y Cristina Romero: le indica a Félix que, junto con la oferta al SAS, debe incluir en el cuerpo que se deja reservado el stock disponible hasta el lunes 28/09/2020.

-De 17:57 a 20:31 horas: Antonio Sanz envía varios WhatsApp a Guillermo y efectúa una llamada telefónica.

-21:42 horas: Félix envía oferta formal por correo a María Jesús Pareja y Guillermo, donde Félix determina que no entra en los incrementos que le proponen. Parece ser que es la primera vez que Félix se dirige directamente a Guillermo. La oferta la realiza por 21.072.000 €, con precios en escalado.

El jueves 24 de septiembre de 2020, Elías Bendodo llama por teléfono a Félix y le informa de que le llamará Antonio Sanz. Posteriormente, Sanz llama a Félix, y este le informa de lo siguiente:

1) Ha presentado oferta sin entrar en el juego y que la oferta ha variado por el volumen inferior propuesto y que sube el precio.

2) Que no conoce ni ha hablado directamente con Guillermo y que tampoco conoce a Manuel García, al que sólo conoce por internet.

3) Le relata la operación ya realizada con los hermanos García Gallardo a través de Far-Andalus y la venta de 50.000 test anticuerpos, en la que él hizo de intermediario posibilitando la entrada en España, y que les mandaron duplicar las cantidades solicitadas para aceptar la operación y aceptaron.

Tras recibir dos llamadas de Guillermo, Antonio Sanz llama a las 20:17 horas al teléfono de Guillermo. La conversación tiene una duración de 15 minutos.

El sábado 26 de septiembre de 2020, Antonio Sanz vuelve a enviar mensajes de WhatsApp a Guillermo desde las 13:00 horas (cuatro mensajes) y le llama a las 13:18 h., durando la conversación 8 minutos.