Antes de que se pase la noticia lo voy a decir: me es indiferente Chanel, no he escuchado Slomo, me da igual cómo iba vestida, si sacó la bandera de España , la letra de la canción, la coreografía y si debió ganar o no. Me resbala Eurovisión, desde Massiel no veo ese festival y creo que seguiré sin verlo. Ea. Ya está dicho.