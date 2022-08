Cerro del Moro hace 30 años

Recuerdo con claridad cuando se presentó el plan de reforma del Cerro del Moro. Por entonces el recordado Enrique Blanco estaba al frente de la A.VV., Carlos Díaz en el Ayuntamiento, Fermín Moral no sé si era viceconsejero de Obras Públicas o gerente de la Empresa Pública del Suelo y Carmen Romero era diputada por Cádiz. Lo que ha cambiado todo.No sé el motivo por el cual participó Carmen Romero en aquello, quizás porque tenía influencia. Fermín no se había pasado a Ganar Cádiz, Teófila era una diputada más, la Cajera estaba todavía poniendo al día las cartillas de ahorro de los pensionista, Mister Campari estaba de portero de discoteca. Y así sucesivamente. 30 años no es nada.