La Cepa Gallega vista por Pepe Domingo Castaño

Cádiz es una de las ciudades más bellas y divertidas de España. Hay algo en su gente que te invita a vivir y a disfrutar. Siempre que me acerco a la gran Tacita de plata me pongo en contacto con mi querido amigo Quique Lafuente, gaditano de pura cepa y uno de los grandes disfrutadores de esta gran ciudad.Ir con Quique por las calles de Cádiz es ir de abrazo en abrazo, de chiste en chiste, de risa en risa, de juerga en juerga. Así son las gentes de allí, sinceras, abiertas, enamoradas de su ciudad y siempre con ganas de hacerte feliz. Recorrer sus callejuelas típicas es un hermoso ejercicio de diversidad y alegría. Se come y se bebe bien por aquí abajo, saben freír el pescado del día como nadie, te llevan de la caña a la manzanilla, del vino al vermut, del jamón a la tortillita de camarones siempre con la calidad y el buen hacer de la gente que sabe de estas cosas.