El Cementerio de las Promesas Olvidadas. Por Fernando Santiago

Sin ser Churchill hay frases que han quedado para la historia: “dos por el precio de uno” y “OTAN de entrada, no”(Felipe) , “estamos trabajando en ello”(Aznar), “Gürtel es una trama contra el PP” (Rajoy), “me cueste lo que me cueste”(ZP), “no pactaré jamás con Bildu” y “me quita el sueño pensar que Podemos pueda estar en el Gobierno”(Sánchez), “vamos a hacer una City del Siglo XXI en los terrenos ociosos de astilleros” (Vera Borja), “tanto tuiter y tanta opinión”(Teófila), “los votantes de Podemos llevan tatuado el Nazareno”(Kichi). Pero incluso mejor que todas estas frases son las promesas que se hicieron y no se cumplieron, por mucho que el cinismo de Tierno Galván le llevase a decir que los programas electorales están para no cumplirlos. Ni que decir tiene que todos los partidos han prometido y prometen empleo y vivienda, ocurre esto desde hace 30 años así que no es una novedad. Algunas promesas, por sus características, llaman más la atención. Aquella de Teófila y Montoro de que iban a crearse 5.000 puestos de trabajo en el Polígono Exterior de la Zona Franca. Las renovables de Barcia ,“Cádiz tiene viento, sol y mar”, como si hubiera descubierto la rueda. Las viviendas en palafitos para jóvenes de Teófila. Kichi iba a poner un restaurante en el Balneario de la Palma, asunto olvidado. Con dos millones se iba a resolver el problema de la vivienda en Cádiz, que dijo Fernando Visedo en un acto de Podemos, luego fue gratificado con algún contrato menor sin publicidad. La Plataforma Logística del Sur de Europa en lo que insistió Teófila y luego pasó a mejor vida. La reforma de la Plaza de Sevilla que prometió primero Teófila y luego Martín Vila, ha quedado en nada. El castillo de San Sebastián iba a ser el Guggenheim gaditano y permanece cerrado al público. El hotel de cinco estrellas de Valcárcel o la Gran Plaza del Mar de Rafael Román. El nuevo edificio de la subdelegación.El Mercado Gastronómico. Los hoteles en el Pirulí, Comisaría y Telefónica. Por supuesto el nuevo hospital y la Ciudad de la Justicia que prometieron Chaves, Griñán, Susana y Juanmaloharía, aún estamos esperando .El tranvía entre Puerto Real y Cádiz para lo que se hizo una ampliación de la plataforma del nuevo puente. La rehabilitación integral de las murallas. Iremos apuntando todo lo que nos han dicho en esta campaña para ver si las mandamos al Cementerio de las Promesas Olvidadas o algunas se ponen en marcha, nunca se sabe. Espero que las majaderías que dicen Belgrano y Beiro caigan por sí solas, lo mejor sería que los interfectos no salgan de concejales . Con la edad se vuelve uno escéptico recalcitrante, incluso es un problema tener memoria .