Voy a decir una cosa que es probable resulta un poco a contramano: Cayetana Álvarez de Toledo me parece una persona brillante, inteligente y culta. No la he votado en mi vida pero creo que es un lujo que gente de ese nivel estén en el Parlamento. Si representa más o menos al PP no es asunto mío, si debió ser portavoz una persona acostumbrada a pensar por sí misma y a decirlo, pues es probable que no. Pero si nos quejamos del bajo nivel intelectual de la clase política no podemos expulsar a los que demuestran inteligencia, al margen de que estemos de acuerdo o no con sus ideas.