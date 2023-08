El Carranza ya no existe

Eso que llamaban "el trofeo de los trofeos" ha muerto, el que no lo quiera ver no tiene ojos en la cara. Digo más: han muerto todos los trofeos de verano, es absurdo mantener la entelequia nostálgica de que se mantiene el Trofeo. Con las giras de los grandes equipos y el adelanto de la La Liga, no ha quedado ni un solo trofeo en pie. Antes la gente veía a los equipos grandes en el Trofeo, ahora están hartos de verlos en televisión.