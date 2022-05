Carnaval pop. Por Fernando Santiago

Uno nota que se hace mayor cuando las puretas en lugar de decirte “mushasho” te tratan de usted. A mí me pasó en un partido de fútbol, al ir a rematar un córner uno del equipo contrario gritó “que alguien marque al señor mayor”, fue letal para mi orgullo. Me di cuenta de que estaba acabado, si es que alguna vez había estado en buenas condiciones. Quizás sea por esta vejez que cuando escucho a las comparsas me parece que hoy a un grupo de música pop, Bee Gees, New Kids On The Block, Backstrettboys y todos esos grupos juveniles que cantan con voz aflautada ritmos comerciales. No me siento identificado con la manera de cantar la música popular que hacen las comparsas ahora. En primer lugar, con grititos como si estuvieran desollando gatos, me cuesta enterarme de las letras, agradezco a las almas caritativas que las subtitulan en youtube. En segundo lugar están los eximios poetas “yo admiro el doble sentido de algún conocido poeta de Cádiz”. Son tan alambicados, tan enrevesados, que no siempre capto la profundidad de sus mensajes, tengo que escucharlo varias veces para entender que se trata de un homenaje al autor fallecido, una crítica al adversario o cualquier letra que ellos piensen que va a poner de pie al Falla, su impulso a la hora de escribir. Yo soy más de coplas que cualquiera pueda cantar ,lo que resulta imposible hacer con las cosas de Ares, el Chapa, los Carapapa, Tino o Bienvenido, cuando todavía no era un celebérrimo artista. A mí me gastaba el estilo sencillo de Paco Alba, creo que los pasodobles de Paco Rosado son de lo mejor, con todos mis respetos para el resto. Por cierto ¿no se le va a poner nunca el nombre de Paco a un colegio?¿no van a cantar coplas de Paco señalando al techo del teatro?¿nadie va a escribir libros sobre él? Debe ser que como nunca maltrató a ninguna mujer no alcanza el nivel moral suficiente. Creo que nos hemos pasado con los punteaos atléticos, esos que consisten en mostrar el virtuosismo de los dedos del guitarrista en lugar de tocar una melodía hermosa, enseñar lo rápido que lo hacen no lo bonita que es la música. Hay introducciones que duran más que el pasodoble. Para qué hablar de esos tipos tan extraños que uno no sabe bien de dónde han sacado la escenografía, hace falta un manual de instrucciones para comprender el tipo , el forillo y los elementos escenográficos. Los Renacidos es el ejemplo de manierismo llevado a sus últimas consecuencias. Debe ser más fácil escribir una comparsa que una chirigota, si este años ganan Los Quinquis, habremos perdido a Vera Luque , como ya ocurrió con Los Carapapa, Aragón y tantos que buscaron refugio en la comparsa. Los caminos del carnaval deben ser como los del Señor, inescrutables.