Carnaval boomer. Por Fernando Santiago

Los 30 años del Diario del Carnaval es el tiempo que va de “El Bache” a “La ciudad invisible”, la transformación radical del concurso y la eclosión de la parte más auténtica y festera en la calle. Diría más: “El Bache” fue la última comparsa de la historia, lo que ha venido después son grupos de música pop con voces agudas donde ponen en escena un espectáculo lleno de efectos, interpretado por chicos guapos que puedan ir a ligar por todos los pueblos de Andalucía . El sector se ha profesionalizado, la mayoría han creado asociaciones y empresas que dan de alta a sus componentes después de aquel bochornosos espectáculo cuando llegaron los inspectores de trabajo al Momart y la gente se escapaba por las ventanas para no perder las paguitas de invalidez o el paro. La chirigota ha entrado en declive porque quienes tienen el talento y el humor para hacer cosas divertidas prefieren llevarlo a la calle antes de someterse a los rigores del reglamento del Concurso. Se fueron e Libi, el Morera,, el Yuyu y el Selu por salud o para otros proyectos mejor remunerados. Se fue Antonio Martín con su mascota, Jesús Bienvenido montó su show que interpreta cada dos por tres en el Falla y el Pay Pay. Llegaron un aluvión de sevillanos como aquel mamarracho de “Los preparaos” para enseñarnos cómo se hace una chirigota desde la arrogancia del sevillanismo , con honrosas excepciones de los que vienen con respeto.El Falla ha sido tomado al asalto por gente de fuera de la ciudad, con lo que perdió el ambiente genuino. Siguen el Dúo de Camareros con la pajarita en el palco de Canal Sur, incluso dicen que han escrito ¡un libro! , gran oxímoron . Enrique Miranda y Mirian Peralta con dignidad y conocimiento retransmiten por Onda Cádiz, prueba palpable de que no era imprescindible ningún tangai. Echamos mucho de menos a Juan Manzorro . Nos dejó Paco Rosado, el carnaval de la generación boomer. Juan Carlos Aragón ya no está entre nosotros pero unos indocumentados le quitaron a un colegio su glorioso nombre para poner el del comparsista de dudosa vida privada.