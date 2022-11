Carnaval en Madrid

Para mí los dos grupos elegidos para la presentación de la candidatura del carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial dela Humanidad en Madrid son excelentes. El del Selu es, quizás, el grupo más conocido en España. Las Niñas son magníficas representantes del carnaval callejero. Puede haber otros grupos tann dignos como estos, qué duda cabe, pero estos dos me parecen perfectos. Martínez Ares se queja de que no le hayan llamado para actuar en Madrid, lo que supone una falta de respeto a los que han ido. Dice que el Ayuntamiento ha pagado el viaje a 150 personas. Debe tener esos datos cuando ha dado una cifra tan redonda. Supongo que le habrá pagado el viaje al alcalde, a dos concejales y dos asesores que fueron al acto. Son cinco. A la chirigota del Selu, unas 10 personas, y al Aula de Cultura del Carnaval, tres personas. Eso son 18. El resto de instituciones cada uno habrá pagado lo suyo. Quizás sumaba mucha gente, dudo que hayan ido a cargo del Ayuntamiento. No estaría de más que se hiciera público cuánta gente fue a cargo del erario municipal.