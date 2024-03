Más de Carlos Díaz

Sigo el criterio de no decir de alguien que se haya muerto lo que no le dije en vida. Así que voy a resumir mi opinión sobre Carlos Díaz: austero, honrado y mal alcalde. Hubo ocho años en los que se modernizó la ciudad, se equiparon los barrios, se hizo el Paseo Marítimo, el nuevo PGOU, pero luego llegó la decadencia, esa idea de que por sacar mayoría absoluta tenía toda la razón. No fue capaz de sacar nada de la Junta, lo que vino del Plan Andalucía 92 se le dio a todas las capitales, y aún así el Museo del Mar no se ha hecho y la Ciudad del Mar se va a tirar, ambas obras, junto con la piscina de Cortadura, que se hicieron con los fondos de ese plan. Carlos no fue capaz de oponerse a la reconversión industrial de 1984, por ejemplo. Le regaló a Tabacalera, luego Altadis, el suelo de la Zona Franca y le dio la medalla de la ciudad, lo que supuso la salida de Juan Jiménez Mata del equipo de gobierno. No invirtió en vivienda, fue necesario que Luis Pizarro tuviera poder en la Junta para que se pusiese en marcha la Oficina de Rehabilitación. La city del siglo XXI, en desafortunada expresión de Vera Borja, ese barrio de clases altas en los terrenos ociosos, no se hizo porque el registrador de la propiedad no inscribió la llamada Dársena Sur en aplicación de la ley de costas. Es verdad que el propio Carlos rechazó el proyecto de Navarro Balldeweg para un nuevo Palacio de Congresos en el Parque Genovés, después de una campaña en contra y del cálculo del coste del proyecto. Con la Universidad llevaba razón, Barroso, José Luis Romero estaban equivocados, entre los que me incluyo. Ahí llevaba Carlos toda la razón., pero no fue capaz de parar la disgregación por la provincia de la UCA.