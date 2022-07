El Capitán Asperger

Decididamente en España hay un grave problema de comprensión lectora. Escribo un artículo de 480 palabras sobre las diferentes maneras de educar en nuestra generación y en la actual y un tipo que no lee este periódico me dedica un largo artículo y media entrevista en el mismo periódico que no lee sobre cuatro palabras de ese artículo, supongo que porque no sabe leer o porque el día que enseñaron a leer en el colegio él no fue, dedicado a hacer dibujitos con un bolígrafo. Es la paradoja contemporánea, la gente que habla con fatuidad y engolamiento, sentando cátedra. Y para tener la boca grande hay que tener el culo limpio. Habría que preguntarse cómo un tipo que llega a la Diputación a vigilar exposiciones termina de empleado público. ¿Cómo fueron esas oposiciones? Otro día hablamos de sicología aplicada, o psicología, como les gusta escribir a los enteraos, chirigota local.