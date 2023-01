Candidatos de Izquierda Gaditana

He de confesar que de los 16 candidatos propuetos por el nuevo artefacto de Izquierda Unida, llamado Izquierda Gaditana, solo conozco a la actual concejala de servidios sociales, a Paco Cárdenas y a Sebastián Terrada. De la primera no tengo una opinión formada, poco puedo hablar. De Cárdenas, aparte de su faceta como autor de carnaval, le recuerdo como parte de la turba de Delphi que me persiguió durante un año por haber expresado mi opinión sobre sus reivindicaciones, incluso en la puerta del juzgado donde se condenó a su compañero por haberme agredido en plan solidario con el violento. Terrada me produce risa. Lo conozcí como ayudante de electricista en la Residencia de Ancianos de El Puerto, se afilió a IU, decía que a ala corriente ecosocialista, motivo por el cual el añorado Pedro Geraldía le puso "ecoelectricista". Fue un concejal de IU sin pena ni gloria, se benefició de su pertenencia a IU para obtener un puesto mejor remunerado en la Diputación con Ignacio García de diputado, montó un partidito con el que se presentó a las municipales cuando salió de IU con el que obtuvo un fracaso estrepitoso.