Campo de las Balas

A mí no me parece mal que se haga un hotel en este lugar tal y como establece el PGOU, mejor que unas pistas deportivas. De manera paradójica me parece fenomenal que se constituya una plataforma en contra, aunque no esté de acuerdo con ellos. Los grupos que integran esa plataforma me merecen el mayor de los respetos y, de hecho, creo que es bueno un debate ciudadano sobre este asunto o sobre cualquiera. Cosa distinta es que si no se hace el hotel seguirá como hasta ahora, un solar (¿se podría decir aquí "pastilla"? residual, abandonado, un aparcamiento junto al mar. Seguiría así durante años, como ocurre con tantos suelos . Distinto es que no sé si será viable la enajenación , sobre todo porque la gran cantidad de hoteles que ya hay en Cádiz y los proyectos en marcha. No sé si el sector da para tanto, no vayamos a crear una burbuja turística que nos estalle en la cara en un tiempo. Hay que tener en cuenta que si el cambio climático avanza puede que una parte del turismo se desplace a otras zonas menos cálidas.