Campaña en la Semana Santa

¿En qué momento empezaron a ir los políticos a visitar cofradías? No entiendo muy bien el sentido de esa campaña.¿Qué quieren decirnos?¿que son más gaditanos que nadie?¿que el Ayuntamiento se va a volcar con la Semana Santa si ellos ganan? Para qué hablar de los candidatos que se hacen fotos como cargadores, tipo Ismael Beiro, que ducharse no se ducha pero fotos se hace un montón. Todos menos David de la Cruz, por ahora, usan a las cofradías en su campaña, como Oscar Torres o Bruno García. Inexplicable para mí. Me parece bien que el Ayuntamiento colabore con las cofradías como con otras entidades de la ciudad, pero me parece grosero usarlo para la campaña electoral.