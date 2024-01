Cambio en la Constitución

Me parece bien que todo cambio constitucional se base en acuerdos entre los grandes partidos. Dicho lo cual, me parece que había cambios más urgentes que el de cambiar "disminuido" por "discapacitado". Ni siquiera me parece que la segunda palabra aporte mayor dignidad. Lo importante es conseguir sociedad inclusivas donde la gente que tenga problemas de movilidad o cualquier otro, pueda recibir la atención requerida para una sociedad mejor.