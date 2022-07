Camarones, cangrejos, bocas. Por Javi Osuna

Hacía mucho, un par de años, quizá, que no oía los bellísimos pregones marisqueros de la playa Victoria. Esas deliciosas composiciones, como un juguetillo de dos versos, más pequeñas que un haiku japonés, que los estudiosos del XIX le prestaron atención, con Demófilo y Hugo Schuchardt a la cabeza, junto a Francisco Rodríguez Marín, Luis Montoto, Joaquín y Alejandro Guichot o Romualdo Álvarez Espino, que en las columnas literarias del Diario de Cádiz del siglo XIX, firmaba con el pseudónimo de 'Cristian'. No se limitaban a recoger y a reproducir sus pregones, sino que, sabedores de su valía antropológica, describían el contexto en el que se producían, como el de este vendedor de Rota con su canasto de chucherías:

«Todo lo que lleva en su canasto no vale un duro, y ese duro es el capital con que cuenta para mantenerse; con él paga casa, comida, se viste, se calza, y ¡oh milagro! hasta se divierte en ocasiones. Por eso, cuando después de desplegar ante los niños, que tienen la fantasía en el estómago, la inmensa riqueza de golosinas que constituye su confitería ambulante, no logra vender nada, termina diciendo con más sinceridad de lo que cree el malicioso público:

Que me las guiyo pa Rota, espelichao y sin una mota.

Bomba o gracia final con que excita por última vez a los transeúntes a comprarle, y que en no pocas ocasiones, le da resultado».

Venga usté a mi puesto hermosa, no se vaya usté, salero, castañas de Galarosa yo vendo camuesas y peros Ay, Marina, yo traigo naranjas y son de la China batatitas borondas y suspiros de canela melocotones de Ronda y agua de la nevería...

«Cuando yo era chico, allí en Cádiz, había muchas cosas que se vendían por las calles con pregones; vamos, que iba uno con lo que fuera, pregonando de una forma que, aunque no quisieras comprarle, le comprabas ná más que por oírlo pregonar. De un pueblo venía uno con hierbas de toas clases y hacía un pregón precioso, con una voz y una música:

Llevo la hierba Luisa pa los dolores de estómago. Llevo la flor de la Pili, pa los canarios que no cantan, pa que sean ruiseñores. Y también llevo la yerba Militi pa los meses deteníos.

Y no veas lo que se formaba: toas las mujeres que se le detenía lo suyo:

Y así vendía vendía el tío to el esportón de hierbas que llevaba.Luego había otro que vendía agua, y aunque no tuvieras sed te bebías cinco o seis vasos sin darte cuenta. El hombre este se ponía en la plaza San Antonio, a la entrá de un cine mudo que había allí, y to los chiquillos que íbamos al cine le comprábamos agua. Agüiti le decían al tío, y emprincipiaba