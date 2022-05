Muero con estas expresiones tan del gusto de Martín Vila. Creo que esta en concreto la aprendió en Pontevedra, ejemplo para Martín Vila de cómo se debe actuar en materia de tráfico y transporte. Yo no puedo hablar porque estuve hace muchos años en esa ciudad, así que no sé qué se ha hecho en este asunto. Yo hubiera preferido que se fijasen en otras ciudades del centro y el norte de Europa, pero eso son cosas mías. Calmar el tráfico debe ser el cúmulo de medidas para reducir la velocidad de los vehículos en el interior de la ciudad, supongo. Es una figuro estilística de primer orden. Su boca de fresa.

Lo del "cambiar el paradigma" me parece un poco exagerado. Que las medidas llevadas a cabo en lo que respecta a la peatonalización de algunas calles y la expansión del carril bici promuevan hábitos de vida saludables y ambientalmente responsables, vale. Pero en materia de transporte urbano, en siete años, no han hecho nada. Cero. Así que todo lo que vendan ahora suena a hueco. Los autobuses de Cádiz pueden ser tan contaminantes como los de Camerún, por decir algo. Vas a cualquier ciudad y hay autobuses eléctricos, en Madrid por ejemplo. Aquí echan humo que no veas. Lo mismo que los vehículos de la empresa concesionaria de la limpieza y recogida de residuos. Por otra parte, el Ayuntamiento cede ante la presión por los aparcamientos privados. Debe ser que esa campaña que promueve el PP les hace sentirse mal. El marco conceptual, usando otra metáfora, esta vez de George Lakoff, lo ha ganado el PP.