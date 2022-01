Calle Teófila Martínez

Ya comenté aquí que me llamó la atención en esa feminización del callejero que no le hubieran puesto alguna calle a Teófila Martínez, siguiendo la costumbre de rotular con exalcaldes. Tuve ocasión de preguntárselo a ella, que le restó importancia. También le pregunté por el retrato, pintado desde hace años. Me dijo que la llamaron desde alcaldía algún funcionario para convocarla a un día y una hora concreta para colgar su retrato, y ella no podía en ese momento. Punto final. Veo mucho sectarismo en la actuación del Equipo de Gobierno, la verdad. Que el alcalde piense que él será ex en algún momento.