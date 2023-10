La Cajera investigada. En eldiario.es

La Fiscalía de Sevilla ha iniciado una investigación contra la ex consejera de Fomento y actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, así como contra el que fuera su número dos, Enrique Catalina; contra la delegada de dicha cartera en Cádiz, Mercedes Colombo, y el Jefe de Servicio de Carreteras gaditano, Alberto Blas, por la adjudicación directa de contratos de emergencia para la rehabilitación de varias carreteras en Cádiz por un valor superior a cinco millones de euros a dos empresas que no cumplían los requisitos. Según la denuncia del PSOE, que ha motivado esta apertura de diligencias, los contratos no estaban debidamente justificados y las beneficiarias de ellos no tenían trabajadores o carecían de experiencia previa en esas obras civiles.