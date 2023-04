Cádiz:por qué se vacía la ciudad donde todos quieren vivir. En El Confidencial

Cada verano (y cada vez más en invierno), miles de españoles recargan pilas en Cádiz y fantasean con quedarse para siempre. " No sabéis lo que tenéis" , recuerdan con envidia a los autóctonos. La capital gaditana es uno de los destinos más deseados del país, pero pierde vecinos conforme gana aspirantes a serlo. Paradójicamente, la ciudad donde todos quieren vivir se vacía como ninguna otra .

El municipio pretende frenar el éxodo para no bajar de los 100.000 empadronados, una barrera que limitaría la aportación de las demás administraciones, incluso de la Unión Europea. Los autores del informe confían en que esta cifra no se alcance en la próxima década, aunque es un escenario factible. Y la falta de espacio para construir –por su condición de isla o tómbolo sigue siendo la ciudad con mayor densidad de población de Andalucía– no es la única amenaza.