Cádiz sirve de cachonde en toda España

Por mcho que insita la concejala de Fiestas, la Cabalgata de Reyes de Cádiz ha sido el cachondeo de España. Hoy ha abierto el informativo nacional de la SER, pero ayer salió en todas las televisiones, en todos los periódicos nacionales y, por supuesto, en tuiter y el resto de redes. La gente haciendo memes como loca. Debería saber Lola Cazalilla que lo peor que te puede ocurrir es servir de cachondeo, que no se deje comer la oreja por los pelotas de turno. Su respuesta en tuiter no fue "con humor" , como dice hoy Maribel Gutiérrez en este periódico. Yo creo que fue una respuesta con soberbia, pero es mi opinión, seguramente estaré equivocado.

Por cierto: eso de que es la primera vez que los Reyes Magos van a los barrios es mentira. Simplemente. Lo han hecho muchísimas veces en las últimas décadas. Lola, desde aquí te lo digo: eso se llama adanismo.Dicho lo cual, me la suda completamente la Cabalgata de Reyes. Si no hubiera sido por el cachondeo no le hubiese dedicado ni un segundo al tema.