En la ciudad de Cádiz no se ha movilizado la extrema derecha frente a las sedes del PSOE de San Antonio o Gaspar del Pino. Un ejemplo de Cádiz al resto de España. Me parece bien que la gente esté en contra de la amnistía, me parece fatal los escraches a partidos democráticos. Supone, además, una falta de fe en las instituciones democráticas españolas. El Supremo, el Constitucional paralizarán esa ley cuando llegue el momento.