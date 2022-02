Cádiz Vaciada. Por Fernando Santiago

España tiene un problema institucional derivado del fortalecimiento del sistema de partidos diseñado por la Constitución y la Ley Electoral. La dictadura de los equipos dirigentes de los partidos ha provocado el rechazo de un amplio sector de la población que votan tapándose la nariz o rechazan a sus representantes aunque no tienen a otros. Algunos votaron hace unos años a Ciudadanos o Podemos como muestra de rechazo , otros empiezan a votar a candidaturas nacionalistas , provincialistas o localistas. Teruel, Cantabria, Asturias, Soria, Ávila, León, Navarra, Valencia se unen a Canarias, Galicia, País Vasco y Cataluña. Tiene pinta de que el proceso de fragmentación política no ha hecho más que empezar porque los ciudadanos no se sienten representados. Lo ideal sería cambiar la ley electoral, poner un sistema de elección por distritos uninominales de manera tal que los ciudadanos sepan quiénes les representan y qué hacen con su voto. En lugar de ello tenemos un sistema donde uno decide lo que tienen que votar sus diputados y senadores. Da igual si estos hacen un buen o un mal trabajo mientras sean leales al que manda en el partido tienen garantizada su continuidad. No hace falta mirar muy lejos, basta con echar una ojeada a la provincia de Cádiz para ver que mientras se cierra Airbus de Puerto Real el Gobierno de España le da 400 millones a la planta de Airbus de Getafe sin que nadie levante la voz, no vaya a ser que en Madrid alguien se moleste. La lista puede ser larga: este Gobierno lleva dos años en el cargo y todavía no ha sido capaz de arreglar las murallas, empezar el nudo de Tres Caminos, empezar el edificio de la Subdelegación del Gobierno, por citar solo algunos casos ¿Alguien ha oído a los representantes socialistas de la provincia alguna queja o una voz más alta que otra? El Gobierno de la Junta solo produce declaraciones y más declaraciones, de la impar Marifrán, de Ana Mestre, de la Cajera, de Bendodo , con el eco correspondiente en la televisión servil Canal Sur. Mientras Valcárcel abandonado, Náutica abandonada, nada se sabe del nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia para un futuro, el tranvía anuncia su enésima inauguración. Mucha propaganda, ninguna realidad, ningún “tren de la alegría” que dijo Marifrán. ¿Alguien ha oído a uno del PP quejarse de lmaltrato a la ciudad ? Porque a Málaga no le falta ni una inversión. Aquí propaganda, allí millones. Que nadie se extrañe si surge “Cádiz ¡Ya!”, “Cádiz sola”, España Vaciada en la provincia o en la ciudad de Cádiz. Falta alguien que ponga el dedo en la llaga, eso sí, como dijo Emilio López Mompell : cuando oigo a alguien decir “Por Cádiz” me llevo la mano a la cartera. Por si acaso.