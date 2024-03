Cadician Crush. Por Fernando Santiago

Anglicista y cofrade Así es la campaña de la Junta de Andalucía al frente de la cual está un presidente meapilas, por lo que se ve. No solo va a ver al Papa cargado de regalos cofrades (¿incienso sevillano?) sino que le pide que rece para que llueva , va y se abren los cielos, para desesperación del sector turísticos y de los propios cofrades, paradojas del pensamiento mágico. La banda de cornetas y tambores del Rosario se ha convertido en el símbolo de Andalucía, con su desfile desde Sol a Callao durante FITUR para asombro de los guiris ampliamente mayoritarios en esta zona de Madrid, que no daban crédito a unos chavales haciendo ruido con uniforme de cadetes de West Point, en lugar de estudiar. En vez de proceder a la separación de Iglesia y Estado, continuar la secularización de la sociedad que se inició con la Ilustración, damos un paso atrás en dirección al Hombre del Espacio. Da igual que haya listas de espera insoportables en la Sanidad, que estemos en el furgón de cola en Educación como señala el Informe PISA, es indiferente que el Gobierno de Andalucía no haya hecho sus deberes con las obras hidráulicas que mitiguen los efectos de la sequía (“pertinaz” se le decía durante la Ominosa), lo importante es cabalgar a lomos de la rancia tradición que hace de Andalucía una de las regiones más atrasadas de Europa. Por si fuera poco ahora se ha puesto de moda en Cádiz las visitas de los políticos a las cofradías en sus templos la mañana de sus salidas procesionales, ya lo hizo el Kichi, ahora con más vera los que gobiernan ,y los de la oposición. Lo que no saben los concejales de izquierdas es que las juntas de gobierno de las cofradías los desprecian, los reciben por educación y en cuanto se van por la puerta del templo empiezan a decir que son unos chuflas y cosas aún peores, ahí son mayoría los de Vox. Eso sí, los concejales de PSOE y de AIG se hacen las fotos correspondientes como si estuvieran haciendo algo por Cádiz. No solo no consiguen ni un solo voto sino que hacen un ridículo espantoso, aparte de molestar el trabajo de preparación que a esas horas hacen algunos hermanos. En las redes sociales queda fenomenal, una foto de los concejales de turno con el hermano mayor correspondiente, delante del paso en cuestión, aunque sean ateos. Eso por no hablar de la aguda contradicción de concejales y hermanos que predican una cosa mientras hacen la contraria, esas hermandades con divorciados, adúlteros , homosexuales, gente pecadora según los criterios de la religión que dicen profesar, con todo el derecho a ser lo que quieran ser, faltaría más, pero contra las normas de su propia iglesia. Pocos premios le han dado al obispo con lo que tiene que soportar.