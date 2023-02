Bueno gobierno

Me parece perfecto que el Ayuntamiento se dote de un código de buen gobierno. Esperemos que más allá de las buenas intenciones , sirva para algo. Dicho lo cual: lo primero que me llama la atención es que lo presida un concejal cuando ese código pretende determinar la actuación del Equipo de Gobierno. Es absurdo.

Lo segundo: está bien regular la percepción de regalos y viajes pagados por contratistas . Se ha quedado en un mero enunciado, habría que haber ido más allá: el Ayuntamiento no puede tener tantos concejales con dedicación exclusiva, es una locura, es solo una forma de compensar a los amigos. El Ayuntamiento no puede tener una pléyade de asesores, no tiene ni pies ni cabeza tanta gente. Entre los concejales y los asesores hay 30 personas que se juegan su salario en mayo. Las subvenciones a los grupos es otra mangoleta, se usan para financiar a los partidos, no al funcionamiento de los grupos. Y otra cuestión: habría que regular los viajes municipales: ¿hacen falta ocho personas para ir a FITUR?¿cinco para ir a Méjico? Y para finalizar: acabar con los cortesanos del poder, los amigotes que reciben trato de favor por ser pelotillas del Equipo de Gobierno, sea para actuar en el Falla, colocar empanadas o lo que fuera menester.