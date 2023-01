Bruno vuelve a escena

Me consta que Bruno no quiere ni se ve en ese papel. Comprendo que se pueda debatir entre Teófila Martínez y José Manuel Cossi, entre los éxitos del PP en el pasado y una opción de futuro. Dudo que Bruno aporte más votos que Cossi a la candidatura del PP. Vaya por delante que Bruno es una persona extraordinaria, algo importante, un buen gestor como demostró en sus tiempos como concejal, un dirigente político tolerante y moderado. Vive en Jerez y es nacido en Jerez, lo que en Génova puede que no entiendan.