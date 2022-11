Bonistas. Por Fernando Santiago

Hace unos años se desató una campaña en Cádiz por el bono social eléctrico que Albita y Sus Mariachis querían poner en marcha al grito de “Pepe Blas firma ya” porque, según decían, José Blas Fernández, concejal del PP, en su calidad de presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, tenía que poner en marcha las ayudas que había pensado Alba del Campo. La Dirección General de Tributos determinó qu esa medida e era ilegal , ese bono no se puso y no ha sido sustituido por otro, a pesar del incremento abusivo del recibo de la luz. El presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez , Cherra , anunció que había 2,5 millones de euros a repartir entre familias vulnerables y comercios, aunque nada se sabe de la aplicación de esta medida. Por supuesto ni uno solo de los que se manifestó contra Pepe Blas, algunos días con mantas, de los que hicieron pintadas, de los que gritaban al concejal del PP por las calles, se ha manifestado ahora , precisamente cuando los precios de la energía son abusivos. Se ve que se trataba de un asunto ideológico, ir contra Pepe Blas porque era del PP o algo así. Nadie grita por las calles “Cherra firma ya”, a pesar de que el gran pensador de izquierdas Bertrand Russell aconsejaba basar las opiniones en los hechos. En cambio ahora es rara la administración que no obsequia a la gente con algún bono o ayuda, la mayor parte de las veces indiscriminada, a pelú se diría en Cádiz. Dice el Gobierno de España que en unos meses va a quitar los 20 céntimos por litro con que bonifica la gasolina, para sustituirla por una ayuda solo para profesionales y para familias vulnerables. Esto último no sé cómo se va a hacer: ¿la gente va a tener que presentar su declaración de la renta en las gasolineras? Según parece RENFE va a adoptar alguna medida restrictiva a la barra libre de gañotazos en las cercanías y media distancia dado que en toda España la gente cogía los bonos de transporte y hacía una reserva masiva aunque los trenes fueran vacíos. El Ministerio de Cultura reparte bonos culturales para que los jóvenes vayan a conciertos, al cine o compren libros, lo que es mucho decir. La Junta de Andalucía ha puesto eh marcha el bono joven para el alquiler, según parece más rácano que en otros lados, a pesar del regalo que ha hecho a los ricos con la supresión del impuesto del patrimonios. Eso por no hablar del dinero que reparte la Diputación para que la gente pueda tomarse unos cuantos gin tonics a costa del erario. Hay una carrera para ser espléndido con el dinero público. Ya saben el refrán lo del común lo del ningún, o como dijo Carmen Calvo “el dinero público no es de nadie”. Nos entrampamos para varias generaciones como el que tira caramelos en la cabalgata de reyes.