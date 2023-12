Es difícil no pensar que la moción de censura para darle la alcaldía de Pamplona a Bildu no sea una contrapartida al apoyo de Bildu a la investidura de Pedro Sánchez. Sobre todo porque nadie ha explicado porqué se presenta ahora y no se hizo algún acuerdo tras las elecciones municipales. Cuáles son los motivos por los que se presenta esta moción es una incógnita. Podían haber cubierto las apariencias y haber dicho lo que fuera.