Bienkedismo. Por Fernando Santiago

Ese bienkedismo radical de Bruno le servirá para ganar las próximas elecciones, al fin y al cabo a la gente le da igual saber si hay modelo de ciudad, si el alcalde y el PP tienen una idea propia de lo que quieren hacer con Cádiz, si hay proyectos más allá de aquellos que llevan 20 años dando vueltas como Valcárcel, Ciudad de la Justicia o nuevo hospital. Por ahora no sabemos de alguna idea nueva, aparte del continuismo con el contrato de limpieza , la Edussi y el turismo, la misma pléyade de asesores apesebrados en el erario como hicieron los de la podemia devenidos en nacionalistas andaluces, todo lo que dejó el Kichi. En eso del bienkedismo Bruno es el rey, le dice a todo el mundo lo que quiere oír, va a todos los actos, cosa que no hacía el Kichi, que prefería quedarse todas las tardes en Asdrúbal, plaza de la Reina o Macías Retes con la excusa de la concicliación, no tuvo tiempo ni para acudir a la Residencia cuando se quemó. Bruno en eso es el número uno. Si alguien pide algo, no le dice nunca que no, por disparatado que sea. Lo mismo les dice que sí a los taxistas que , según dice, pedían restituir el tráfico en Veedor, que a la AVV del Mentidero y el AMPA del Carlos III que quieren que se mantenga la peatonalización, les dice que sí a los vecinos que quieren coches delante del Drago y a los alumnos, profesores y padres que quieren que siga peatonal. Es una especie de síntesis gaditana, Be Water , my friend, mimetizado con el paisaje. Si algo va mal, la culpa será siempre del sanchismo. Si su partido impide la reunión en Cádiz de la mesa del Congreso con motivo del 212 aniversario de la Constitución de Cádiz, la culpa es de los socialistas que quieren romper España. Si la Junta no pone un euro para los tres proyectos que arrastramos desde el Pleistoceno, es que todo está en trámite. No sé cómo se resolverá la enajenación del Campo de las Balas porque ,salvo alguna pirueta, no se puede vender el suelo y dejar de venderlo a la vez, es como los embarazos: o se está embarazada o no se está. O se vende el suelo o permanece público. Es verdad, los de Adelante quisieron venderlo, pero las incoherencias del adversario no convierten en razón lo que uno mismo haga. Ahí no se podrá complacer a la AVV Centro, FACUA, Agadén,APDHA y el resto de organizaciones que han creado esa plataforma como las que se constituían en Cádiz hace décadas. Dicho lo cual, a mí me parece bien que se venda el suelo, todo mejor que el mamarracho actual .Dudo que se consigan 13 millones, me da a mí que tanto hotel no tendrá futuro, pero si alguien suelta el dinero, que se venda, como se hizo con el espacio del Estadio para un hotel que no se hace, como hicieron antes aquellos que ahora rechazan lo del Campo de las Balas .