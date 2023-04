Beiro se come con papas lo que haga falta, sin champú

No he visto en mi vida un tipo más pagado de sí mismo y con menos fundamento que el Ismael Beiro este. Todo el rato contando que si se vio con Bendodo, que si tiene no sé qué títulos, que si tiene no sé qué agenda de contactos. La fatuidad y el engolamiento cubiertos de caspa. Y no es que tenga ideas, tiene ocurrencias, que es asunto diferente. La misma tontería del "viento, agua y sol" de Barcia como fundamento para las renovables. Una empresa china que quiere crear 20 mil puestos de trabajo en Cádiz, pa tirarse al suelo. Esa solemne estupidez de gestionar el Ayuntamiento como una empresa ¿como Tikitaco que los trabajadores para cobrar tuvieron que ponerse en la puerta con una pancarta? Eso de "si hubiera ido al debate me los hubiera comido con papas" es de una chulería populachera vomitiva. La mezcla de arrogancia e ignorancia es muy osada.