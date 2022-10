Dicen que Germán Beardo ya no es el número dos del PP de Cádiz. Ellos sabrán, con lo bien que lo estaba haciendo. Digo yo que si ya no es el número dos , que deje el sueldazo que se lleva por no hacer nada en la Diputación, más de 60 mil eurazos. A ver qué nos dice ese web que es el boletín oficial del Ayuntamiento pepero, el minutillo portuense.