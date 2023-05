Barrios obreros. Por Fernando Santiago

Me hizo mucha gracia la manifestación alternativa de los sindicatos minoritarios del 1º de Mayo donde se sumó Adelante Andalucía, según su convocatoria iría “por los barrios obreros”. Qué antigüedad. Ya no quedan obreros, la clase obrera debió irse al paraíso del consumo hace mucho tiempo: ahora lo que antes eran obreros tienen la vivienda en propiedad con una hipoteca a largo plazo, un campito en Chiclana (con vivienda y piscina, por supuesto), se van de crucero con la parienta y a Eurodisney con los niños, tienen una televisión de plasma de 60 pulgadas con varias plataformas de pago, toda la familia tienen iPhone de última generación, un buen coche en un garaje , los estándares de consumo habituales. Igual ni ellos mismos se llaman obreros, como mucho se aplicarían a sí mismos el concepto “trabajador”, tan amplio que los autónomos dicen de sí mismos que son trabajadores por cuenta propia. No voy a decir que ahora todo el mundo tiene una paguita, pero sí es cierto que las condiciones de vida han mejorado. Recuerdo a un trabajador de Delpni ya fallecido, condenado por agresión en su día, que cuando iba a la fábrica en fin de semana la empresa le ponía un taxi, para que luego nos extrañásemos por su cierre. Hubo un dirigente sindical de astilleros, vecino de Loreto, que decía de mí que era un burgués, pero cuando le llamaba por teléfono a las 10 de la mañana siempre estaba dormido y yo llevaba ya cinco horas en planta. O aquel otro dirigente de CCOO que se tiró liberado 30 años, su último trabajo fue el timón de cola del Amocco Cádiz, como él mismo contaba como una broma. Se volvió a poner el mono un día en el Ayuntamiento como una reivindicación, de la misma manera que días pasados uno de la Coordinadora de Trabajadores del Metal se puso un casco para la reunión con Yolanda Díaz. Por no hablar de esas chicas de Adelante tan arregladitas recién salidas de la pelu portando una pancarta por los “barrios obreros” después de haberse vestido de largo para la alfombra roja de los Max. Contradicciones de la sociedad contemporánea, gente que vive en una burbuja pequeñoburguesa hablan con solemnidad como si hubieran asaltado el Palacio de Invierno con el camarada Lenin. Mientras tanto las fresas de Huelva las recogen 15 mil mujeres que viven en condiciones precarias, las hortalizas de Almería miles de subsaharianos a los que mantienen en chabolas, las frutas de Murcia sudamericanos, las aceitunas de Jaén tres cuartos de los mismo, los camareros a los que explotan los de LLORECA, las kellys , las empleadas de hogar sin contrato, los que cuidan a nuestros ancianos. Estos son los parias de la Tierra, la famélica legión, los mákinas que diría David Bisbal.